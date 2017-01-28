Услуги копирайтера

Нужно создать справочник для сайта http://www.seostop.ru/ по аналогии с http://htmlbook.ru/html/A, http://www.puzzleweb.ru/html/tag_a.php . В этом справочнике будут описаны все теги HTML, и приведен пример кода, как может использоваться данный таг, а затем переключимся к CSS. ...