Создание справочника по HTML и CSS

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Закрыт6 заявок162 просмотра

Нужно создать справочник для сайта http://www.seostop.ru/ по аналогии с http://htmlbook.ru/html/A,  http://www.puzzleweb.ru/html/tag_a.php . В этом справочнике будут описаны все теги HTML, и приведен пример кода, как может использоваться данный таг, а затем переключимся к CSS.

По приблизительным подсчетам есть где-то 100 основных тегов и 150 свойств CSS, если на описание каждого тега выделять по 1500 знаков в среднем, то получается, что нужно текстов на 350 000 - 400 000 знаков.

Нужен кандидат, который имеет хотя бы базовые знания HTML и CSS.

Готов платить за 1000 знаков текста и кода порядка 40 руб. Укажите свою цену, если не подходит моя. При наличии хорошего опыта и знаний, готов пересмотреть цену.

Оставляйте скайп.

CSSHTML
8 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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