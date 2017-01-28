Создание справочника по HTML и CSS

Нужно создать справочник для сайта http://www.seostop.ru/ по аналогии с http://htmlbook.ru/html/A, http://www.puzzleweb.ru/html/tag_a.php . В этом справочнике будут описаны все теги HTML, и приведен пример кода, как может использоваться данный таг, а затем переключимся к CSS.

По приблизительным подсчетам есть где-то 100 основных тегов и 150 свойств CSS, если на описание каждого тега выделять по 1500 знаков в среднем, то получается, что нужно текстов на 350 000 - 400 000 знаков.

Нужен кандидат, который имеет хотя бы базовые знания HTML и CSS.

Готов платить за 1000 знаков текста и кода порядка 40 руб. Укажите свою цену, если не подходит моя. При наличии хорошего опыта и знаний, готов пересмотреть цену.

Оставляйте скайп.