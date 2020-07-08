Ваши ценовые предложения будут рассмотрены.Нужно из данной методички выполнить лаб.раб №2 вариант 23. Срок выполнения –до 17.07. Гарантийный срок – до 25.07.
Решить 4 лаб. работы в EXCEL
Работы очень просты для тех кто разбирается в Excel, каждую лаб. работу прислать отдельным файлом
Заявки фрилансеров
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