Решить 4 лаб. работы в EXCEL

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт1 заявка264 просмотра

Работы очень просты для тех кто разбирается в Excel, каждую лаб. работу прислать отдельным файлом

5 лет назад
Pazitif249
Петров 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад