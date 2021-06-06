Решить лабораторную работу указав последовательность действий

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Закрыт1 заявка513 просмотров

настроить сеть по протоколу rip. 2маршрутизатора. ip:192.168.30.128 mask:255.255.255.248. ip:192.168.30.240 mask:255.255.255.248 ip:192.168.31.128 M:255.255.255.128 ip:192.168.32.0 M:255.255.255.224

Нужно построить сеть в cisco. И пожалуйста прикрепите Ворд файл со всеми командами IOS

iOS
4 года назад
guest_16245938152704
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад