Требуется выполнить задание по системам искусственного интеллекта, включая индивидуальные задания по указанным страницам. Также необходимо подготовить реферат на 20-30 страниц по одной из тем, связанных с анализом данных, таких как нейросетевые алгоритмы или технологии больших данных.