Дизайнер по айдентике

Здравствуйте. Не спеша составляю себе базу дизайнеров, которые хорошо работают с айдентикой.

Интересуют следующие позиции:

1. Логотип. 5 вариантов, при необходимости доработка одного из вариантов, создание версий логотипа (полноцвет, двухцвет, одноцвет, черный фон, белый фон, с припиской и тд). Срок до 7 дней

Стоимость до 150$

2. Фирменный стиль. Правильный, по сеткам, стандартный набор креатива и визуализаций. При необходимости корректировка. Срок до 10 дней

Стоимость до 200$

3. Гайдлайн – руководство по логотипу, версиям и фирменному стилю. Срок до 21 дня

Стоимость до 300$

Общение в ICQ. Работа в teamer.ru

Возможно Скайп и почта, но ICQ удобнее.