Дизайнер по айдентике

В нашу команду требуются дизайнеры ПРОФЕССИОНАЛЫ по специализациям логотипы, полиграфическая продукция, иллюстрации, свободно владеющие программами CorelDraw, Photoshop, InDesidn, Illustrator. Для иллюстраторов обязательное требование умение рисовать карандашные эскизы-наброски. Обязательно знание не только программ, но и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Не спеша составляю себе базу дизайнеров, которые хорошо работают с айдентикой.
Интересуют следующие позиции:
1. Логотип. 5 вариантов, при необходимости доработка одного из вариантов, создание версий логотипа (полноцвет, двухцвет, одноцвет, черный фон, белый фон, с припиской и тд). Срок до 7 дней
Стоимость до 150$
2. Фирменный стиль. Правильный, по сеткам, стандартный набор креатива и визуализаций. При необходимости корректировка. Срок до 10 дней
Стоимость до 200$
3. Гайдлайн – руководство по логотипу, версиям и фирменному стилю. Срок до 21 дня
Стоимость до 300$
Общение в ICQ. Работа в teamer.ru
Возможно Скайп и почта, но ICQ удобнее.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Работы много. Цена за лого от 1500 до 2000 Цена за фирменный стиль от 1500 до 2000 Обечпечить ежедневные заказы – готовы! Заявки можете кидать в скайп administrator_od Ил ина почту [email protected]Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Примем дизайнера в штат или пригласим в проекты на фрилансе. Обязанности: - разработка фирменного стиля - разработка дизайна рекламы - разработка дизайна веб-сайтов Наши требования: - приветствуется опыт работы от 3 лет - знание основ дизайна и рисунка, умение рисовать рукой - умение ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер логотипов на постоянную удаленную работу. Требования: - отличное, просто великолепное владение программой CorelDraw; - креативность, склонность к творчеству; - четкое выполнение обозначенных на проект сроков; - исполнительность, лояльность; - возможность работать в рабочее время, частое присутствие в аське; - ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Набирается команда по направлениям: -Дизайн логотипов -Дизайн визиток -Разработка баннеров -Разроботка анимаций и иллюстраций -Разработка нейминга, слогана -рерайт и копирайт -перевод статей, текстов -дизайн упаковки -фирменный стиль иметь портфолиоЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем удаленных дизайнеров для совместной работы над проектами дизайн-студии. Основные наши проекты: Разработка логотипов Фирменный стиль Дизайн полиграфии, наружной рекламы Дизайн упаковки ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт14 лет назад
Для молодой развивающейся дизайн студии нужен дизайнер логотипов и фирменного стиля. Оплата по проекту, мы предоставляем заказы, вы предоставляете работы на сайт в портфолио. Возможно совмещение нескольких мест работы. Обязательно указывайте Ваши цены на создание ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер для работы в направлении киберспорта Все заинтересованные стучитесь в асю: 21224992пять Основные задачи: разработка логотипов маек бейджей и пр.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен веб-дизайнер на постоянную удаленную работу. Обязанности на первом этапе - доработка существующих сайтов, прорисовка значков, баннеров. В будующем - дизайн новых сайтов. Огромным плюсом будет опыт работы с flashЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Крупная компания-разработчик игр с мировым именем объявляет открытым активный набор в свой киевский офис на вакансию Graphic designer. Основные требования: Хорошее знание и опыт работы с шрифтовой графикой и логотипами. Умение разрабатывать корпоративный стиль. Навыки в создании графических ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт14 лет назад