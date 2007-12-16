Доделать логотип

Отрицательных отзывов нет! Но суть в том, что на сервере если путаешь отзывы отрицательный или положительный, то потом удалить его нельзя! Ана самом то деле заказчик очень ответственный и достаточно информативно оговаривает суть работы. Получил от него даже бонус в 70% размере работы! Желаю фрилансерам находить побольше таких людей как этот заказчик.