Доделать логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки298 просмотров
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Есть логотип который примерно соответствует требованиям.

Необходимо: сделать фигуру молодого человека, идущего вперед, в виде тени на вроде логотипа Bikkembergs sport и вcтавить в имеющийся образец.

Нравятся логотипы: Bikkembergs sport

От Вас требуется, имеющиеся наброски, довести до ума.

Обыграть шрифт, задать цвета (в желто-зеленых тонах).

Оплата если Ваш вариант понравиться.

Возможен бонус за хорошую задумку. +10

16 лет назад
merk85
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
startmoney
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Отрицательных отзывов нет! Но суть в том, что на сервере если путаешь отзывы отрицательный или положительный, то потом удалить его нельзя! Ана самом то деле заказчик очень ответственный и достаточно информативно оговаривает суть работы. Получил от него даже бонус в 70% размере работы! Желаю фрилансерам находить побольше таких людей как этот заказчик.
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