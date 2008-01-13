Создание логотипа

Нужно нарисовать в векторе пейнбольную кляксу (от выстрела). Если не понятно, что это, то посмотрите здесь: http://weblancer.net/users/oxiomega/portfolio/212934.html#item Необходимо что-то похожее, но не копия. Победит предложение с самой низкой ценой..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать логотип Интернет магазина, (макет дизайна сайта вышлю по электронной почте). Простой текстовый дизайн логотипа не требуется.
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