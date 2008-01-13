Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки880 просмотров
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Необходимо сделать логотип Интернет магазина, (макет дизайна сайта вышлю по электронной почте). Простой текстовый дизайн логотипа не требуется.

16 лет назад
gugo
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
slick
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$80
5 дней
Все поставленные требования и задачи были выполнены. Работа была сдана в оговоренный срок. Хочется сказать отдельно, Максим не только прекрасно владеет теорией дизайна, но и обладает хорошим творческим потенциалом.
Своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
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