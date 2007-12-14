Разработка логотипа

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт9 заявок159 просмотров
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Требуется разработать логотип для компании работающей в сфере производства продукции по безопасности труда. Нужен простой и понятный лого. Подробности в личку.

16 лет назад
titan122
Илья 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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