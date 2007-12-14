Нужен лого. Цены и сроки оставляйте здесь личку читать не буду.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДОРАБОТКА ЛОГОТИПА
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! С наступающим всех НГ!
Требуется доработка логотипа для сайта юридической фирмы. Бюджет от 20 $
Нужно разместить в самой печати по окантовке название "Столичное Бюро Регистрации" и доработать сам рисунок (сделать посимпатичнее + какую нибудь ленточку к печати прикрепить или печать разместить на маленьком свитке, в центре нужно разместить название сокращенно – "СБР"), чтобы его можно было разместить на главной странице сайта. Симпатичные работы а-ля как на сайтах онлайн игр приветствуются, но не забывайте, что это юридическая фирма, занимающаяся регистрацией предприятий (ООО всяких и пр.)
P.S. Также требуется разработка дизайна визитки и буклета. НО! Только после логотипа.
Полностью ТЗ на alexey-s29.narod.ru/
icq 331563358
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