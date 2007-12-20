Разработка логотипа для сайта по продаже ксенона

Сергей профессионально подошел к вопросу разработки логотипа, единственный из всех потенциальных исполнителей предложил много вариантов лого на выбор. Тяжело было выбрать, т.к. много из них понравилось. Я даже не ожидал, что так быстро у меня в руках окажеться логотип. При необходимости буду сотрудничать с ним дальше!