Требуется создать прототип в Axure c уже имеющийся в структурой сайта . Творческий подход. Срок 1-1,5 дня . Все подробности готов обсудить в разговоре по скайпу. Тематика сайта Автосервис. Цель ...
Горный инструмент и технологии
Разработка логотипа для компании разрабатывающей горный инструмент.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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