Лого для компании

Нужен логотип. Качественный логотип. Особого видения нет, нужны будут ваши идеи. подробности по заданию с выбранным исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Нашему b2b проекту нужен лого. В качестве прототипа выбрали сову, название проекта AdsBot. Изображение совы на лого должно быть не злое, но и не слишком доброе. Лого также будет использоваться как иконка, поэтому должно быть графически простое, без мелких деталей. Цвета: желтый оранжевый, белый, голубой. Примеры логотипов, которые нам нравятся прилагаю к заданию.
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