Лого для компании

# 1 — $ 30

Всем привет! Нашему b2b проекту нужен лого. В качестве прототипа выбрали сову, название проекта AdsBot. Изображение совы на лого должно быть не злое, но и не слишком доброе. Лого также будет использоваться как иконка, поэтому должно быть графически простое, без мелких деталей. Цвета: желтый оранжевый, белый, голубой. Примеры логотипов, которые нам нравятся прилагаю к заданию.