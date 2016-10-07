Лого для компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок892 просмотра
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#1$30

Всем привет! Нашему b2b проекту нужен лого. В качестве прототипа выбрали сову, название проекта AdsBot. Изображение совы на лого должно быть не злое, но и не слишком доброе. Лого также будет использоваться как иконка, поэтому должно быть графически простое, без мелких деталей. Цвета: желтый оранжевый, белый, голубой. Примеры логотипов, которые нам нравятся прилагаю к заданию.  

7 лет назад
nikolay15
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
Спасибо за работу. Качественно и быстро. Рекомендую.
Всё отлично! Четкая и грамотная постановка задачи. Приятно было работать. Рекомендую как надежного заказчика.
Заявки фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
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