Логотип

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Мария, добрый день.

Нам периодически (раз в месяц) необходима разработка логотипа.

Какова стоимость разработки?

Вы в Симферополе, или на тер. Украины?

Если возможно, предлагаю созвониться, чтоб не писать здесь поэму)

5 лет назад
victor-krivenko
Виктор 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад