Логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок401 просмотр
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Здравствуйте, необходимо СРОЧНО разработать логотип.

Организация: Политико-экономический клуб «Рой»

Основная сфера деятельности: Дискуссионный клуб

СРОК сегодня вечер – завтра утро.

12 лет назад
fokin
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад