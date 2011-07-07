Создание логотипа для сайта

Надо нарисовать логотип для компании, специализирующейся на автотюнинге: перетяжка и тюнинг салона, внешний тюнинг автомобилей. Название компании: КонстантинАвто (KonstantinAvto). В основе логотипа должна быть буква K.
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