Создание логотипа для сайта

$25
Логотипы и ЗнакиЗакрыт1 заявка365 просмотров
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Необходимо создать логотип для сайта обменного пункта Webmoney - obmennik812.ru. Удивите нас!))

12 лет назад
vogo
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Sitx_Nik
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$25
4 дня