Персональный проект для SvetaSlava

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка133 просмотра
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Создание логотипа компании автоматизатора.

12 лет назад
amatal
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
12 лет назад
$100
1 день
Светлана, огромное спасибо за вашу работу! Восхищен мастерством и оперативностью. Всем рекомендую!
Алексей, было приятно для вас работать! Рекомендую вас, как вежливого и ответственного Заказчика. Спасибо!