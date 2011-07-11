Логотип для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки362 просмотра
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Нужен логотип для сайта www.nevidimok.net

Логотип для сайта
12 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
$50
4 дня
Тематика исполнителем была изучена, работа выполнена в срок и на 10 баллов. Рекомендую
Замечательный заказчик с четкими требованиями. Оплата моментальная. Мои рекомендации Алексею! Благодарю.