Создать логотип и иконку для Windows приложения

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок440 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Суть работы - разработать логотип и наррисовать иконку для программного приложения. Программное приложение - это Windows приложение, с помощью которого можно осуществлять бронирование номеров в отелях. Основными заказчиками собственно и являются небольшие отели типа Bed & Breakfast.

Приложение называется VenueExpress.

Заранее спасибо за сотрудничество.

12 лет назад
ElenaPetrova
Elena. Petrova 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$100
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