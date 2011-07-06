Создать логотип и иконку для Windows приложения

Нужно нарисовать лого для sprosi.li желательно в стиле текущего лого жду предложений оплата безопасной сделкой или wm
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Уважаемые фрилансеры!
Суть работы - разработать логотип и наррисовать иконку для программного приложения. Программное приложение - это Windows приложение, с помощью которого можно осуществлять бронирование номеров в отелях. Основными заказчиками собственно и являются небольшие отели типа Bed & Breakfast.
Приложение называется VenueExpress.
Заранее спасибо за сотрудничество.
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