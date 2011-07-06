Создать логотип и иконку для Windows приложения

Доброго времени суток. Требуется разработать логотип для Межрегиональной Общественной организации "Союз Нахлыстовиков" а. Деятельность общественная организация нахлыстовиков (рыбалка, экология, отдых) б. не много букв и обязательно чтобы были слова FFU и "Союз Нахлыстовиков" в. цвета не более трех в ...