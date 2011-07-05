Нужен логотип для сайта www.nevidimok.net
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Нужен логотип.
О проекте - это школа современного танца, название "OLIMPIC DANCE", рассмотрел бы черно-белый вариант с добавлением одного яркого цвета или наоборот - что-нибудь веселое и позитивное, потому как пока один из основных вариантов рекламного слогана - "раз, два, три, четыре, пять, я иду учиться танцевать" аналог "one,two,three,four,five, dance with us and be alright".
Срок исполнения - вчера)))))
Сроки, цены?
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