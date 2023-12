Нужен логотип.

О проекте - это школа современного танца, название "OLIMPIC DANCE", рассмотрел бы черно-белый вариант с добавлением одного яркого цвета или наоборот - что-нибудь веселое и позитивное, потому как пока один из основных вариантов рекламного слогана - "раз, два, три, четыре, пять, я иду учиться танцевать" аналог "one,two,three,four,five, dance with us and be alright".

Срок исполнения - вчера)))))

Сроки, цены?