Дизайн корпоративных документов.

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок312 просмотров
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Дизайн логотипа, леттерхеда, бизнесс карточки, конверта для юридической фирмы.

12 лет назад
Uldorado
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$250
4 дня
Моей Канадской русско-говорящей юдирической фирме было очень приятно раборать с Еленой. Мы более чем довольны ее профессионализмом, уникальными идеями и быстротой работы. Нам также очень понравилать обязательность Елены. Мы не задумываясь наймем Елену для будущих работ.
Большое спасибо за интересный проект! Буду рада продолжить сотрудничество!