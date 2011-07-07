Логотип для сайта вопросов

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок247 просмотров
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Нужно нарисовать лого для sprosi.li

желательно в стиле текущего лого

жду предложений

оплата безопасной сделкой или wm

Логотип для сайта
12 лет назад
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Категорически рекомендую к сотрудничеству работа была выполнена в кратчайшие сроки и очень качественно благодарю =)
Адекватный, конкретный заказчик.Было очень приятно работать , Мой большой +