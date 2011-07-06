Создание логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт77 заявок3000 просмотров
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#1$50

Название: Школа эффективных продаж. Создание логотипа школы. Мы позиционируем себя как прогрессивная, развивающая школа. Проводим обучение менеджеров по продажам. Логотип должен выглядеть престижно.

12 лет назад
yulia55
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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