Разработка логотипа организации

$17
Логотипы и ЗнакиЗакрыт13 заявок237 просмотров
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Строительная организация проводит ребрендинг. В связи с этим необходимо разработать новый логотип. Все, кто заинтересован в этом проекте, высылайте свои заявки на эл. почту [email protected] с пометкой "разработка логотипа" для получения дополнительной информации.

12 лет назад
B-stroy
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад