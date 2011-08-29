Приватный проект tlanta

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка105 просмотров
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Логотип для компании: кондиционеры, вентиляция, отопление

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Татьяна, как всегда прекрасно справилась с задачей. Приятно работать с профессионалом!
Очень хороший заказчик, работаем не первый раз - как всегда все супер! Рекомендую для сотрудничества.
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