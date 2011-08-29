Приватный проект tlanta

Название: Школа эффективных продаж. Создание логотипа школы. Мы позиционируем себя как прогрессивная, развивающая школа. Проводим обучение менеджеров по продажам. Логотип должен выглядеть престижно.
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Логотип для компании: кондиционеры, вентиляция, отопление
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