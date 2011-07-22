Приватный проект для Евгении Алиферовой

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок216 просмотров
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Разработка логотипа для компании Musicalogy

12 лет назад
djglass
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$60
4 дня
Евгения сделала очень хороший, точный логотип, от которого родились абсолютно новые идеи по дизайну сайта и позиционированию. Спасибо за прекрасную работу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Артур прекрасный заказчик, очень вежливый, ответственный и просто приятный в общении человек. Спасибо за интересный проект)