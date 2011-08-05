Создать логотип для автоателье

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен55 заявок573 просмотра
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Надо нарисовать логотип для компании, специализирующейся на автотюнинге: перетяжка и тюнинг салона, внешний тюнинг автомобилей.

Название компании: КонстантинАвто (KonstantinAvto).

В основе логотипа должна быть буква K.

12 лет назад
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
first_mirror
Марьяна 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
24 отзыва
12 лет назад
$200
5 дней
Выбрал Марьяну из огромного списка исполнителей чисто интуитивно. Сразу понравилась готовность работать на результат, "пока заказчику не начнет нравиться". Первый же разработанный вариант пришелся в тему и он же был в конечном итоге принят. Честно говоря, не ожидал такого, был приятно удивлен. Отличная работа.
Алексей - пример отличного заказчика. Внятное задание, оперативное утверждение и своевременная оплата. Чего ещё желать? :) Спасибо!