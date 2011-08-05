Создать логотип для автоателье

Выбрал Марьяну из огромного списка исполнителей чисто интуитивно. Сразу понравилась готовность работать на результат, "пока заказчику не начнет нравиться". Первый же разработанный вариант пришелся в тему и он же был в конечном итоге принят. Честно говоря, не ожидал такого, был приятно удивлен. Отличная работа.