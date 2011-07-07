Отрисовка логотипа школы дайвинга

Нужно визуальное воплощение следующей идеи: за основу логотипа должен быть взят знаменитый портрет Эрнесто Че Гевары, и дополнен дайверской атрибутикой, маска, шлем, или подобное. Логотип должен быть отрисован в векторе, Че должен быть узнаваемым, как и его принадлежность к дайвингу. На эту тему уже существует наработка, но нужно сделать иначе, не похоже на вложение. Так же в логотипе должно найтись место слогану: Dum spiro spero - Пока дышу надеюсь.