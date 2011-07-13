Разработать логотип для сайта будабу.ру

Максим один из моих постоянных заказчиков. Всегда очень "болеет" за свое дело, оказывает всю возможную помощь, чтобы сделать работу дизайнера максимально удобной, прислушивается к советам и открыт к совместному творчеству. Очень радует, когда заказчик не только порядочный, но еще и просто хороший человек)