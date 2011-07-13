Нужно визуальное воплощение следующей идеи: за основу логотипа должен быть взят знаменитый портрет Эрнесто Че Гевары, и дополнен дайверской атрибутикой, маска, шлем, или подобное. Логотип должен быть отрисован в векторе, Че должен быть узнаваемым, как ...
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Разработать логотип для сайта будабу.ру
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