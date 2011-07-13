Разработать логотип для сайта будабу.ру

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок349 просмотров
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Разработать логотип для сайта будабу.ру

Логотип для сайта
12 лет назад
2mahrutka
Максим 
39 летЛитва
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Великолепная работа за разумные деньги, и в дальнейшем буду обращаться к Евгении за помощью в разработке дизайна. Хорошо, когда исполнитель и заказчик понимают друг друга.
Максим один из моих постоянных заказчиков. Всегда очень "болеет" за свое дело, оказывает всю возможную помощь, чтобы сделать работу дизайнера максимально удобной, прислушивается к советам и открыт к совместному творчеству. Очень радует, когда заказчик не только порядочный, но еще и просто хороший человек)