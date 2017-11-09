Нужен логотип для интернет магазина цветов. по ссылке https://yadi.sk/d/srj3wund3PYtu6 пример логотипов которые более менее нравятся. Логотип нужен завтра к вечеру, поэтому приступить к работе нужно сегодня.
Логотип для автосервиса
Требуется создание логотипа для автосервиса. В современном стиле.
Заявки фрилансеров
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