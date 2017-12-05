Сделать дизайн для прозрачной визитки

Надо сделать новый дизайн для визиток, которые будут распечатаны на прозрачном пластике. Пример того что нравится прикрепляю. Действующий дизайн визитки (mrapple) также прикрепляю. Жду предложений спасибо! Компания занимается ремонтом Apple и аксессуарами. Можно сделать в виде нового iPhone X, в общем жду Ваших фантазий господа. Лого и другую инфу в личку.