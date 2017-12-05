Нужен логотип для интернет магазина цветов. по ссылке https://yadi.sk/d/srj3wund3PYtu6 пример логотипов которые более менее нравятся. Логотип нужен завтра к вечеру, поэтому приступить к работе нужно сегодня.
Сделать дизайн для прозрачной визитки
Надо сделать новый дизайн для визиток, которые будут распечатаны на прозрачном пластике. Пример того что нравится прикрепляю. Действующий дизайн визитки (mrapple) также прикрепляю. Жду предложений спасибо! Компания занимается ремонтом Apple и аксессуарами. Можно сделать в виде нового iPhone X, в общем жду Ваших фантазий господа. Лого и другую инфу в личку.
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