Сделать дизайн для прозрачной визитки

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок319 просмотров

Надо сделать новый дизайн для визиток, которые будут распечатаны на прозрачном пластике. Пример того что нравится прикрепляю. Действующий дизайн визитки (mrapple)  также прикрепляю. Жду предложений спасибо! Компания занимается ремонтом Apple и аксессуарами. Можно сделать в виде нового iPhone X, в общем жду Ваших фантазий господа. Лого и другую инфу в личку. 

8 лет назад
ifischer
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
8 лет назад
$40
3 дня
Спасибо большое Анне за прекрасно проделанную, а главное оперативную работу. Очень вежливый и креативный профессионал своего дела , рекомендую обращаться!
Спасибо большое Леониду, за возможность поработать по проекту. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Леонид вежливый и порядочный заказчик. Задание было понятным, оплата вовремя и в полном объеме. Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
8 лет назад

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