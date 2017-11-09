Нужен логотип

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Закрыт23 заявки181 просмотр

Нужно придумать логотип компании, или классно оформить имя. Название BALOOBAN . Поскольку один рисовал рисовал, в итоге ничего путного не продолжил ! Нравиться вот такой логотип: http://instagram.com/greencow_studio но у них с названием и логотипом все понятно. У нас тоже все понятно. используется для маркетинг агенства . Нужен как на фото которое я прикрепил. Сделать Букву стиле медведя 

8 лет назад
uzda5709
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров

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