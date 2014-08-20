Логотип для Консалтинговой компании

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Завершен1 заявка101 просмотр

Требуется разработать логотип для консалтинга согласно ТЗ

11 лет назад
studio-sm
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$140
4 дня
Очень ответственный и положительный человек. Работа и стиль понравились - было предложено несколько вариантов и корректировок до полного нашего удовлетворения. Рекомендуем
Отличный заказ, конструктивный диалог, взбодрил во время работы) Спасибо)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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