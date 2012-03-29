Логотип для строит. портала.

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок1347 просмотров
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#1$50

Требуется разработать логотип для строительного портала. Название " Строй Страну". На портале будет некая торговая площадка, которая будет объединять поставщиков. Строгий стиль, деловой.

12 лет назад
gordeev2906
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
Planshe
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Planshe
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
#1