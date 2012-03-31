Создать логотип. Приватно для Grizalina Елены

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка129 просмотров
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Создать логотип фирмы

12 лет назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Елена как всегда на высоте! Сделала качественно и в срок, дала рекомендации. Советую!
Еще один совместный проект - как обычно все на высшем уровне! Всегда буду рада сотрудничеству!
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