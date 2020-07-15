Логотип - Dog Supplements

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка146 просмотров

Необходимо подготовить логотип, детальное ТЗ в сообщениях.

5 лет назад
basid
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
14 минут назад
5 лет назад
$45
3 дня
Рекомендую к сотрудничество, задача по лого сделана в срок и учтены все пожелания.
Благодарю за еще один интересный проект! На 100% рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
14 минут назад
5 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

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