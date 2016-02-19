Логотип и визитка

Требуется обновить логотип для сайта www.forexite.com. Нынешний логотип и вся информация о компании есть на сайте. Если нужны уточнения - задавайте вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание - задача состоит в обновлении, освежении имеющегося логотипа, а не ...