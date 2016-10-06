Логотип интернет-магазина (адаптация).

Необходимо придумать логотип и дизайн шапки youtube канала. Канал посвящен интересным и необычным местам. Адрес канала: https://www.youtube.com/channel/UCDb_H6EzBQr7yPqOCoOLEqw
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип интернет магазина
Размер 143х44
.png (прозрачный)
Образец того, что в шаблоне сайта стоит прилагаю (logo.png), также, как и скрин его местоположения (logoplacescreen.png).
Живьем можно глянуть на сайте postavki.plus
логотип в кореле пришлю на электронку, в растре также прилагаю.
Шрифт на сайте используется Open Sans https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
Кроме логотипа должна быть надпись:
СОВМЕСТНЫЕ ПОСТАВКИ
(во всех материалах для надписи используем следующие параметры - Шрифт: Calibri Regular, Красный цвет такой: RGB: 202-46-21 CMYK: 13-92-99-5 #ca2e15)
Также обратите внимание на расположение первой и последней букв в слове ПОСТАВКИ относительно СОВМЕСТНЫЕ, что по задумке (и в регистрации ТМ)
Если получится, то неплохо бы вместить слоганчик внизу: Запасные части (аналогично надписи Shop all you want в шаблоне сайта)
Также, доверяю вам, как дизайнеру, поэтому шрифт надписи, ее компоновка и (не)размещение слоганчика оставляю на ваш взгляд. Главное, чтобы смотрелось симпатично и не сливалось (возможно даже придется инвертировать цвета логотипа).
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