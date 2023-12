Логотип интернет-магазина (адаптация).

Нужен логотип интернет магазина

Размер 143х44

.png (прозрачный)

Образец того, что в шаблоне сайта стоит прилагаю (logo.png), также, как и скрин его местоположения (logoplacescreen.png).

Живьем можно глянуть на сайте postavki.plus

логотип в кореле пришлю на электронку, в растре также прилагаю.

Шрифт на сайте используется Open Sans https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans

Кроме логотипа должна быть надпись:

СОВМЕСТНЫЕ ПОСТАВКИ

(во всех материалах для надписи используем следующие параметры - Шрифт: Calibri Regular, Красный цвет такой: RGB: 202-46-21 CMYK: 13-92-99-5 #ca2e15)

Также обратите внимание на расположение первой и последней букв в слове ПОСТАВКИ относительно СОВМЕСТНЫЕ, что по задумке (и в регистрации ТМ)

Если получится, то неплохо бы вместить слоганчик внизу: Запасные части (аналогично надписи Shop all you want в шаблоне сайта)

Также, доверяю вам, как дизайнеру, поэтому шрифт надписи, ее компоновка и (не)размещение слоганчика оставляю на ваш взгляд. Главное, чтобы смотрелось симпатично и не сливалось (возможно даже придется инвертировать цвета логотипа).