Логотип интернет-магазина запчастей

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1663 просмотра
#1$150

Здравствуйте!

Необходим логотип для интернет-магазина запчастей Ripix.ru

Логотип планируется разместить на сайте, визитках и баннере.

От логотипа в дальнейшем будет разрабатываться дизайн сайта.

Логотип нам представляется так:

1. Рисунок по тематике автомобилей и запчастей + надпись "Ripix" (или Ripix.ru, ripix.ru в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

или

2. Абстрактный рисунок + надпись "Ripix" (или Ripix.ru, ripix.ru в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

В принципе, можно даже попробовать Ripix по-русски написать) вдруг будет хорошо выглядеть.

Под этим логотипом будет находиться сайт с новыми запчастями, а также сайт с бу запчастями.

По цветам конкретно уточнений нет.

Вот сайт, где будет размещен логотип: http://ripix.ru/

Но на его дизайн (которого там нет) ориентироваться при создании логотипа не стоит.

Хочется, чтобы логотип был знаковым и запоминающимся.

Спасибо.

11 лет назад
newxdigital
Александр 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Отличная работа. С первого раза попал прямо в яблочко и нарисовал то, что нужно.
Четкие требования, конструктивный диалог, достойная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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