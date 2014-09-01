Здравствуйте! Необходим логотип для детско-юношеской спортивной школы по дзюдо. Логотип обязательно должен отражать вид спорта – содержать изображение нашего вида спорта. Логотип должен быть представлен без надписи и ...
Логотип интернет-магазина запчастей
Здравствуйте!
Необходим логотип для интернет-магазина запчастей Ripix.ru
Логотип планируется разместить на сайте, визитках и баннере.
От логотипа в дальнейшем будет разрабатываться дизайн сайта.
Логотип нам представляется так:
1. Рисунок по тематике автомобилей и запчастей + надпись "Ripix" (или Ripix.ru, ripix.ru в зависимости от того, как будет лучше смотреться)
или
2. Абстрактный рисунок + надпись "Ripix" (или Ripix.ru, ripix.ru в зависимости от того, как будет лучше смотреться)
В принципе, можно даже попробовать Ripix по-русски написать) вдруг будет хорошо выглядеть.
Под этим логотипом будет находиться сайт с новыми запчастями, а также сайт с бу запчастями.
По цветам конкретно уточнений нет.
Вот сайт, где будет размещен логотип: http://ripix.ru/
Но на его дизайн (которого там нет) ориентироваться при создании логотипа не стоит.
Хочется, чтобы логотип был знаковым и запоминающимся.
Спасибо.
Победитель конкурса
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