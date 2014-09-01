Логотип интернет-магазина запчастей

# 1 — $ 150

Здравствуйте!

Необходим логотип для интернет-магазина запчастей Ripix.ru

Логотип планируется разместить на сайте, визитках и баннере.

От логотипа в дальнейшем будет разрабатываться дизайн сайта.

Логотип нам представляется так:

1. Рисунок по тематике автомобилей и запчастей + надпись "Ripix" (или Ripix.ru, ripix.ru в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

или

2. Абстрактный рисунок + надпись "Ripix" (или Ripix.ru, ripix.ru в зависимости от того, как будет лучше смотреться)

В принципе, можно даже попробовать Ripix по-русски написать) вдруг будет хорошо выглядеть.

Под этим логотипом будет находиться сайт с новыми запчастями, а также сайт с бу запчастями.

По цветам конкретно уточнений нет.

Вот сайт, где будет размещен логотип: http://ripix.ru/

Но на его дизайн (которого там нет) ориентироваться при создании логотипа не стоит.

Хочется, чтобы логотип был знаковым и запоминающимся.

Спасибо.