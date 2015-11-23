Логотип компании по прокату автомобилей

Нужен дизайн логотипа Компания Дикий Дом Занимается строительством деревянных домов (коттеджей). Логотип нужен только один) 110$ победителю. Логотип будет использоваться на сайте, визитках, табличках, плакатах, одежде и пр., поэтому все требования, обычно предъявляемые к логотипам стоит соблюсти. В частности ...
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Здравствуйте, уважаемые исполнители.
Требуется предложить минимум 3 варианта.
Тематика - прокат автомобилей без водителя.
Графика нужна.
Пример http://st2.depositphotos.com/2172301/6557/v/950/depositphotos_65575193-Vector-template-of-car-rental-logo.jpg
Стиль строгий, деловой.
Цвета: черный, белый, серый + оттенки
Название компании лично после выбора исполнителя.
Срок - чем быстрее тем лучше. Наименьший срок в купе с другими показателями исполнителя будет в приоритете выбора.
Предложения от исполнителей без отзывов, примеров работ, с датой регистрации меньше месяца - не рассматриваю.
Спасибо за понимание.
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