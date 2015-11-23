Логотип компании по прокату автомобилей

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок185 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Требуется предложить минимум 3 варианта.

Тематика - прокат автомобилей без водителя.

Графика нужна.

Пример http://st2.depositphotos.com/2172301/6557/v/950/depositphotos_65575193-Vector-template-of-car-rental-logo.jpg

Стиль строгий, деловой.

Цвета: черный, белый, серый + оттенки

Название компании лично после выбора исполнителя.

Срок - чем быстрее тем лучше. Наименьший срок в купе с другими показателями исполнителя будет в приоритете выбора.

Предложения от исполнителей без отзывов, примеров работ, с датой регистрации меньше месяца - не рассматриваю.

Спасибо за понимание.

8 лет назад
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$18
1 день
Отлично поработали. Добились нужного результата в короткие сроки. Рекомендую.
Хороший заказчик. Немногословен (не разводит воду), прекрасно ориентирован на конечный результат. Оплата своевременная и четкая. Рад был сотрудничать. Рекомендую всем!