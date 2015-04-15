Требуется создание логотипа для Международного центра проблем детства и образования Центр занимается: - научными исследованиями в области дошкольного образования - организацией международного сотрудничества в сфере дошкольного образования - проведением ...
Логотип проекта
Дмитрий, приветствую Вас!
Если помните, мы работали в 2013 году по проекту доработки логотипа и внедрения его в фирменный стиль для моего проекта G Consultants.
Сейчас я запускаю очередной проект по автострахованию и мне нужно разработать логотип с нуля, а, также, разработать дизайн односторонней подарочной карты размером с кредитку.
Подскажите, есть ли у Вас возможность взяться, какие сроки и цена?
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