Логотип проекта

Дмитрий, приветствую Вас!

Если помните, мы работали в 2013 году по проекту доработки логотипа и внедрения его в фирменный стиль для моего проекта G Consultants.

Сейчас я запускаю очередной проект по автострахованию и мне нужно разработать логотип с нуля, а, также, разработать дизайн односторонней подарочной карты размером с кредитку.

Подскажите, есть ли у Вас возможность взяться, какие сроки и цена?