Требуется разработка логотипа для стоматологии 'Диадент'. Логотип должен быть уникальным и отражать специфику стоматологических услуг. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в дизайне.
Нужен дизайн логотипа медицинского центра
Нужен дизайн логотипа медицинского центра, который занимается лечением заболеваний позвоночника и суставов, в современном стиле.
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