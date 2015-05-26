Нужно оживить логотип для компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки349 просмотров

Большая просьба продумать цветовую гамму для логотипа компании ООО ПремиКорм и оживить его чтобы он получился более творческим, живым привлекательным. Просьба проработать над шрифтом в логотипе. Компания занимается производством и продажей кормов для сельскохозяйственных животных. В дальнейшем возможно сотрудничество по созданию баннеров, плакатов компании и т.д.

10 лет назад
ALEKSANDR113
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Слава и Кристина хорошие мастера. Откликнулись на просьбу. Предложили несколько вариантов.
Cделала несколько вариантов логотипа, была просьба доработки, все сделала, не ответа, ни денег, не спасибо
tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$15
2 дня
Очень понравилась работы Инны. Все сделала в срок. Цветовую гамму подобрала для логотипа как надо. Советую.
Понравилось работать с Александром! Оплата вовремя, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад

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