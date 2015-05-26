Нужно оживить логотип для компании

Большая просьба продумать цветовую гамму для логотипа компании ООО ПремиКорм и оживить его чтобы он получился более творческим, живым привлекательным. Просьба проработать над шрифтом в логотипе. Компания занимается производством и продажей кормов для сельскохозяйственных животных. В дальнейшем возможно сотрудничество по созданию баннеров, плакатов компании и т.д.