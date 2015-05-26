Для нового сайта kudainvestiruem.ru требуется: 1. Разработать логотип сайта Бриф в приложенном файле. 2. Сделать favicon Favicon должна быть броской (возможно яркие цвета), чтобы выделяться в результатах поиска. Связь с логотипом ...
Нужно оживить логотип для компании
Большая просьба продумать цветовую гамму для логотипа компании ООО ПремиКорм и оживить его чтобы он получился более творческим, живым привлекательным. Просьба проработать над шрифтом в логотипе. Компания занимается производством и продажей кормов для сельскохозяйственных животных. В дальнейшем возможно сотрудничество по созданию баннеров, плакатов компании и т.д.
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