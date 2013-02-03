Отрисовать логотип в кривых, "осовременить"

Здравствуйте! Нужен логотип для туристического агентства. Концепция простая: два солнышка, в центре каждого солнышка лицо и сверху название компании. Схема на рисунке - concepcia.jpg в архиве. В каждое солнышко нужно встроить лицо из фотографии (по три фотографии ...