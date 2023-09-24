Компания называется One kross, в минималистическом стиле, буду продавать кроссовки название компании в логотипе должен присутствовать. Примеры прикреплю
Привіт потрібно зробити логотип для інстаграм та бенер на олх
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Привіт потрібно зробити логотип для інстаграм та бенер на олх
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