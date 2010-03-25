Приватный проект для Стеллан Ольга (Stellan)!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки213 просмотров

Требуется разработать два различных логотипа для двух фирм.

Подробнее в аське.

Проект приватный. Остальных просьба не беспокоить.

15 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров