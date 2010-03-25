Необходимо разработать логотип проекта, который будет представлять собой социальную сеть людей, занимающихся спортом и фитнесом и ведущих здоровый образ жизни. Более подробно после просмотра портфолио и указанных сроках и стоимости. Огромным ...
Приватный проект для Стеллан Ольга (Stellan)!
Требуется разработать два различных логотипа для двух фирм.
Подробнее в аське.
Проект приватный. Остальных просьба не беспокоить.
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