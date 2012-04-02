Разработать вотермарк

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Разработать вотермарк.

Описание в приложении. Нужно 2-3 варианта в итоге.

12 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранные исполнители
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Ирина быстро поняла задачу и в кратчайшие сроки сделала то, что нужно
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать
night4love
Иванова 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Андрей быстро понял задачу и в кратчайшие сроки сделал то, что нужно
Рад был сотрудничеству. Задание ставит чёткое и ясное. Оплата вовремя. Рекомендую.