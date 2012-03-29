Разработка фирменного стиля

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт43 заявки345 просмотров
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Требуется разработать фирменный стиль для веб-студии:

- фирменные цвета

- логотип

- визитка

- фирменный бланк

Студия на данный момент занимается разработкой приложений.

Прошу без портфолио не подавать заявку.

Приоритет цена и качества

12 лет назад
abiyev
Эльман 
38 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов