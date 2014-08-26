Здравствуйте! Необходим логотип для интернет-магазина запчастей Ripix.ru Логотип планируется разместить на сайте, визитках и баннере. От логотипа в дальнейшем будет разрабатываться дизайн сайта. Логотип нам ...
Разработка логотипа
Необходимо разработать уникальный логотип для магазина 59toy.ru
при успешном выполнении еще будут заказы для этого магазина
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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