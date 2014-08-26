Разработка логотипа

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Завершен36 заявок265 просмотров

Необходимо разработать уникальный логотип для магазина 59toy.ru

при успешном выполнении еще будут заказы для этого магазина

11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена оперативно! Качество на высоком уровне. разработали много вариантов на выбор. очень радует подход исполнителя. человек уважает заказчика и любит свою работу. Среди дизайнеров это редкость.
Спасибо большое за отзыв, за предоставленную работу и за быструю оплату! Очень приятно было с Вами работать! Желаю Вам большого процветания в Вашем бизнесе! :)

Заявки фрилансеров

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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