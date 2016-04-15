Разработка логотипа

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Завершен29 заявок243 просмотра

Необходимо разработать логотип компании по ландшафтным работам. 

Напишите стоимость, порядок работы, сроки.

Спасибо.

9 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$30
4 дня
Мне очень понравилось работать с Виктором. Очень качественная и профессиональная работа. Всегда на связи. Быстрые правки. А главное - предоставил три варианта лого - все достойные, интересные, небанальные. Один из вариантов подошел на все 100%. Были лишь небольшие пожелания по цвету. Буду обязательно работать еще!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Юлией!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
Лучший дизайнер логотипов мая
#1
Логотипы и Знаки

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