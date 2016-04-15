Разработка логотипа

Мне очень понравилось работать с Виктором. Очень качественная и профессиональная работа. Всегда на связи. Быстрые правки. А главное - предоставил три варианта лого - все достойные, интересные, небанальные. Один из вариантов подошел на все 100%. Были лишь небольшие пожелания по цвету. Буду обязательно работать еще!