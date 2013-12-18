Разработка логотипа для сайта социальной юридической помощи населению. Название сайта "Защита прав" и слоган: "Мало права иметь, их нужно отстаивать!". И, соответственно, образы - Конституция, символы защиты - щит и пр. Логотип может быть вензель "ЗП" на щите (защита прав), либо вариации со щитом.